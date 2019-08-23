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На старте ЧЕ по волейболу женская сборная Украины потерпела разгромное поражение

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На старте ЧЕ по волейболу женская сборная Украины потерпела разгромное поражение
16:44 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости спорта:Стартовал 31-й по счету чемпионат Европы по волейболу среди женских команд, который проходит в четырех странах — Венгрии, Польше, Словакии и Турции.

В Турции, Польше, Венгрии и Словакии начался финальный раунд XXXI чемпионата Европы по волейболу среди женских команд.

Сборная Украины в стартовом матче группы В в польском Лодзе потерпела поражение от команды Бельгии - 0:3 (10:25, 19:25, 22:25).

В других поединках первого тура группы В Польша сойдется со Словенией, а Португалия сыграет против Италии, с которой украинки встретятся 25 августа.

Состав остальных групп:

А (Стамбул) - Турция, Сербия, Болгария, Франция, Финляндия, Греция;

С (Будапешт) - Венгрия, Голландия, Хорватия, Азербайджан, Румыния, Эстония;

D (Братислава) - Словакия, Россия, Германия, Беларусь, Испания, Швейцария.

На предварительном этапе команды сыграют в группах в один круг, по 4 команды из каждой группы выйдут в плей-офф.

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Женский чемпионат Европы по волейболу завершится 8 сентября. Континентальное первенство впервые проходит в четырех странах с участием 24 национальных сборных.

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Сборная Украины, Волейбол, ЧЕ-2019, ЧЕ по волейболу.
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