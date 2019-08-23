Украина завоевала первую медаль ЧМ-2019 по гребле на байдарках и каноэ

Новости спорта:Первая медаль Украины на мировом чемпионате в Венгрии.

В венгерском Сегеде продолжается чемпионат мира по гребле на байдарках и каноэ. В сегодняшних финалах Украина выиграла одну медаль,она в активе Анастасии Четвериковой.

В финале каноэ-одиночке на 500 метров украинка Анастасия Четверикова финишировала третьей. А чемпионкой на этой дистанции стала Алена Ноздрова из Беларуси.

Также украинцы выступили еще в трех финалах. В суперспринте (200 м) наша пара на байдарке-двойке Мария Повх - Людмила Куклиновская заняли пятое место. Олег Кухарык финишировал 8-м в финале на байдарке-одиночке на 500 м. А украинская четверка на байдарке (1000 м) (Василий Смилка, Виталий Быстревский, Дмитрий Беспалько, Виталий Брезицкий) заняла лишь девятое место.