Мужской суперспринт на летнем ЧМ по биатлону выиграл Лапшин

Новости спорта:"Кореец" Тимофей Лапшин выиграл суперспринт чемпионата мира по летнему биатлону.

Представитель Республики Корея Тимофей Лапшин стал первым в финале спринтерской гонки чемпионата мира по летнему биатлону, который стартовал сегодня в Раубичах (Беларусь).

Лапшин преодолел дистанцию за 14 минут 7,6 секунды, не допустив ни единого промаха на огневых рубежаж.

"Серебро" завоевал словенец Клемен Бауэр (14,5 секунды отставания, 1 промах), "бронзу" - Эдуард Латыпов из России (31,6, 2).

Украинские биатлонисты Андрей Доценко и Сергей Семенов завершили гонку соответственно на 14-м и 16-м местах.

Сегодня на чемпионате мира пройдет женский финал суперспринта, а завтра состоятся спринтерские гонки (на 7,5 км - у мужчин и на 6 км - у женщин).