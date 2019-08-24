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Украина завоевала три олимпийские лицензии по гребле на байдарках и каноэ

Украина завоевала три олимпийские лицензии по гребле на байдарках и каноэ
14:57 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости спорта:Сегодня на мировом чемпионате в Венгрии наша сборная осталась без медалей.

В венгерском Сегеде продолжается чемпионат мира по гребле на байдарках и каноэ. В сегодняшних финалах Украина завоевала три олимпийские лицензии, но осталась без медалей.

Ближе всего к наградам оказалась Мария Кичасова-Скорик, которая финишировала 5-й на байдарке-одиночке (200 м) и получила олимпийскую лицензию на Игры-2020 в Токио.

На Олимпиаду-2020 также отобрались: наша пара на байдарке-двойке Мария Повх - Людмила Куклиновская, которые заняли шестое место на дистанции 500 м, а также наш дуэт на каноэ-двойке Юрий Вандюк - Эдуард Шеметило, который финишировал 8-м в дистанции 1000 м.

В финале сегодня также выступала Анастасия Четверикова, она заняла седьмое место на каноэ-одиночке (200 м).

Украина завоевала первую медаль ЧМ-2019 по гребле на байдарках и каноэ

Напомним, вчера именно Анастасия Четверикова принесла Украине первую медаль на чемпионате мира в Сегеде. В финале каноэ-одиночке (500 м) она финишировала третьей и получила «бронзу».

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Олимпийские игры, Олимпиада, Гребля, Мария Кичасова-Скорик.
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