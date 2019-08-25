Проценко завоевал "серебро" на этапе Бриллиантовой лиги в Париже

Новости спорта:В Париже украинский прыгун в высоту Андрей Проценко преодолел отметку в 2.28 метра.

В Париже состоялся 12-й этап легкоатлетической «Бриллиантовой лиги». Украинский прыгун в высоту Андрей Проценко занял второе место с результатом 2.28 м.

В Париже Проценко остановился на высоте 2.28 м, которую он преодолел лишь с третьей попытки. Украинец занял второе место, а победил канадец Майкл Мэйсон, который взял высоту 2.28 м с первой попытки.

Андрей Проценко, как и другой украинский прыгун в высоту Богдан Бондаренко, вышел в финал «Бриллиантовой лиги», который состоится 29 августа в Цюрихе.

В Париже выступали еще две украинские легкоатлетки. На дистанции 800 м украинка Ольга Ляхова заняла 4-е место, показав свое лучшее время в сезоне - 1:59.13. В тройном прыжке Ольга Саладуха заняла седьмое место с результатом 14.30 м.

Саладуха уже гарантировала себе участие в финальном этапе в Цюрихе. А вот Ляхова ждет чем закончится конфликт Кастер Семени с ИААФ. Если южноафриканская бегунья и дальше будет бойкотировать соревнования, то в Цюрихе будет выступать именно Ляхова.