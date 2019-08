Израильский боец рекордно быстро победил соперника (Видео)

Белорусский боец Эдуард Муравицкий потерпел поражение от израильтянина Авива Гозали на турнире Bellator 225 в Бриджпорте.

Гозали с первых секунд взял инициативу в свои руки и выполнил прием из бразильского джиу-джитсу "узел ноги", который подразумевает скрутку пятки оппонента. Муравицкий уже на 11-й секунде сдался противнику.

11 seconds was all it took for Aviv Gozali!

Aviv locks in the fastest sub in Bellator history with this beautiful heel hook! #Bellator225 pic.twitter.com/fRDJoXIrjo

— Bellator MMA (@BellatorMMA) August 24, 2019