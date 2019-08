Однорукий боец Ньюэлл победил соперника в первом раунде (Видео)

33-летний представитель США победил соотечественника - Кори Браунинга.

Поединок был остановлен в первом раунде после удушающего приёма в исполнении Ньюэлла, заставившего оппонента сдаться. В настоящее время в активе Ника Ньюэлла уже 18 проведённых в смешанных боевых единоборствах боёв всего при двух поражениях, одно из которых — в Dana White’s Contender Series. Боец подписал контракт с Bellator в июле нынешнего года.

Victory for @NotoriousNewell in his @BellatorMMA debut

The congenital amputee improves to 16-2 pic.twitter.com/PpmQm8XqZS

— DAZN USA (@DAZN_USA) August 25, 2019