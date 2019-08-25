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Однорукий боец Ньюэлл победил соперника в первом раунде (Видео)

Однорукий боец Ньюэлл победил соперника в первом раунде (Видео)
11:12 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Инстаграм

Новости спорта:Американский боец Ник Ньюэлл, у которого левая рука ампутирована по локоть, провел свой дебютный поединок в Bellator.

33-летний представитель США победил соотечественника - Кори Браунинга.

Поединок был остановлен в первом раунде после удушающего приёма в исполнении Ньюэлла, заставившего оппонента сдаться. В настоящее время в активе Ника Ньюэлла уже 18 проведённых в смешанных боевых единоборствах боёв всего при двух поражениях, одно из которых — в Dana White’s Contender Series. Боец подписал контракт с Bellator в июле нынешнего года.

Непобедимый украинский боец ММА "задушил" американца (Видео)

Видео доступно в «твиттере» DAZN USA.

Бой проходил в Бриджпорте (США) в рамках Bellator 225

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Видео, MMA, Новости ММА, Bellator, Ник Ньюэлл, Bellator 225.
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