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Двукратная! Белодед защитила титул чемпионки мира

Двукратная! Белодед защитила титул чемпионки мира
14:46 Сегодня Телеграф isport.ua Фото:

Новости спорта:Украинка Дарья Белодед защитила свой титул чемпионки мира.

Украинская дзюдоистка Дарья Белодед стала двукратной чемпионкой мира по дзюдо в категории до 48 кг, защитив звание лучшей в мире на первенстве в Токио.

Белодед являлась действующей чемпионкой мира, поэтому стартовала сразу со стадии 1/16 финала. Путь в финал у украинки выдался уверенным – досрочно иппоном она победила Катарину Косту из Португалии, Сариуну Цижипову из команды беженцев, испанку Лауру Абелинду Мартинес и бывшую чемпионку мира Уранцецег Мунхбат из Монголии.

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В финале Белодед встретилась с японской спортсменкой 24-летней Тонаки Фуна, которая становилась чемпионкой мира в 2017 году. Японка провела встречу активнее и заставила Дарью заработать два предупреждения, но Белодед поймала соперницу на контратаке, заработала оценку ваза-ари и сдержала натиск Тонаки Фуны до конца финала.

Таким образом, Дарья Белодед в свои 18 лет является уже двукратной чемпионкой мира среди взрослых.

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Дзюдо, Новости дзюдо, Дарья Белодед.
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