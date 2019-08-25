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Коллектив OG стал первым в истории двукратным победителем The International

Коллектив OG стал первым в истории двукратным победителем The International
16:35 Сегодня Телеграф

Новости спорта:Завершился масштабный турнир по киберспорту The International 2019, победителем которого стал коллектив OG.

Европейский коллектив OG со счётом 3:1 обыграл в гранд-финале The International 2019 другого представителя Европы — Team Liquid. Тем самым команда OG стала чемпионом мира по Dota 2 и первым двукратным победителем The International.

Для победы OG понадобилось четыре карты. Первую OG проиграла, но остальные были выиграны без особых проблем. У Liquid явно ощущались проблемы с драфтом героев и в моральном плане. OG не один раз переворачивала игру за считаные минуты и заканчивала её уже на базе противника.

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Помимо титула чемпиона мира OG зарабатывают 45% общего призового фонда – это сумма в размере $ 15 603 132. Это рекордный выигрыш в истории киберспорта. Team Liquid за второе место заработала чуть более $ 4 млн.

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Киберспорт, Новости спорта, DotA 2, Новости киберспорта, The International 2019, OG, Team Liquid.
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