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В семье экс-чемпиона UFC Кормье случилась трагедия

В семье экс-чемпиона UFC Кормье случилась трагедия
20:16 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:В семье бывшего чемпиона UFC Даниэля Кормье случалась трагедия.

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье сообщил о смерти своего отца от рака.

«Сегодня я потерял из-за рака своего героя. Мой отец был самым сильным, смелым, заботливым и трудолюбивым человеком. Я никогда не думал, что придётся пройти через такое. Он научил меня всему в жизни. Мы все оставляем после себя наследие и мой отец оставил наследие великого человека, любящего мужа, отца и друга. Если вы знали его, то вам очень повезло. Я люблю тебя, папа, ты был фундаментом этой семьи, но теперь ты можешь отдохнуть. Больше не будет боли. Покойся с миром», — написал в своём «инстаграме» Даниэль Кормье.

 
 
 
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Публикация от Daniel "DC" Cormier (@dc_mma)

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Напомним, Кормье проиграл Стипе Миочичу и лишился титула чемпиона организации в тяжёлом весе.

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Бокс, UFC, Даниэль Кормье, Новости UFC.
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