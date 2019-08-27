Украина не смогла навязать борьбу Польше на ЧЕ-2019 по волейболу (Фото)

Новости спорта:Женская сборная Украины вновь уступила на ЧЕ-2019 по волейболу.

Женская сборная Украины по волейболу провела третий матч на чемпионате Европы. Украинки в четырех сетах уступили команде Польши.

Украинским волейболисткам удалось удивить соперниц и выиграть первую партию 25:20. Отметим, что это первый выигранный сет сборной Украины за три матча на континентальном первенстве.

Во втором сете Польша не оставила Украине шансов 25:11. В третьей партии украинки навязали борьбу соперницам и даже некоторое время вели в счете, но в итоге уступили 22:25. В четвертом сете полячки вновь были сильнее 25:15.

После этого поражения Украина остается на 5-м месте в группе. В плей-офф выйдут первые четыре команды. Напомним, что в первом матче на турнире украинки уступили Бельгии, а во втором проиграли Италии.

В следующем туре украинки сыграют против сборной Словении. Матч состоится в среду, 28 августа, в 21:00 по киевскому времени.