Ледяные Волки знатно усилились перед стартом сезона УХЛ

Новости спорта:Ледяные Волки продолжает комплектацию команды, подписав контракты с защитником Русланом Лисиным и нападающим Дмитрием Колядинским.

Столичный хоккейный клуб Ледяные Волки продолжает комплектацию команды, подписав контракты с защитником Русланом Лисиным и нападающим Дмитрием Колядинским, сообщает официальный сайт УХЛ.

20-летний Колядинский дебютировал в чемпионате Украины в 2015 году, сыграв за это время в 148 матчах, в которых забросил 15 шайб и сделал 12 результативных передач. Форварды успел поиграть в Юности, Витязе и МХК Динамо.

Лисин, в свою очередь, провел 126 матчей, забросил 8 шайб и сделал 15 ассистов. Любопытно, что защитник также играл за Юность, Витязь и МХК Динамо.

Отметим, что в составе харьковской СДЮСШОР оба хоккеиста дважды становились обладателями бронзовых медалей чемпионата Украины U20, а в 2015 году выигрывали серебряные медали.