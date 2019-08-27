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Ледяные Волки знатно усилились перед стартом сезона УХЛ

Ледяные Волки знатно усилились перед стартом сезона УХЛ
12:04 Сегодня Телеграф УХЛ Фото: ХК Ледяные Волки

Новости спорта:Ледяные Волки продолжает комплектацию команды, подписав контракты с защитником Русланом Лисиным и нападающим Дмитрием Колядинским.

Столичный хоккейный клуб Ледяные Волки продолжает комплектацию команды, подписав контракты с защитником Русланом Лисиным и нападающим Дмитрием Колядинским, сообщает официальный сайт УХЛ.

20-летний Колядинский дебютировал в чемпионате Украины в 2015 году, сыграв за это время в 148 матчах, в которых забросил 15 шайб и сделал 12 результативных передач. Форварды успел поиграть в Юности, Витязе и МХК Динамо.

Лисин, в свою очередь, провел 126 матчей, забросил 8 шайб и сделал 15 ассистов. Любопытно, что защитник также играл за Юность, Витязь и МХК Динамо.

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Отметим, что в составе харьковской СДЮСШОР оба хоккеиста дважды становились обладателями бронзовых медалей чемпионата Украины U20, а в 2015 году выигрывали серебряные медали.

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Хоккей, Новости хоккея, УХЛ, ХК Ледяные Волки.
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