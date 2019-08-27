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Лучший легкоатлет Украины пропустит финал Бриллиантовой лиги

Лучший легкоатлет Украины пропустит финал Бриллиантовой лиги
14:33 Сегодня Телеграф ua-football.com/

Новости спорта:Украину на этапе Бриллиантовой лиги в Цюрихе представят два атлета.

Богдан Бондаренко с двумя победами в квалификации занял четвертое место, но в Цюрих на финал Бриллиантовой лиги прыгун из Харьков решил не приезжать. Место Бондаренко в заявке финального этапа занял обладатель прыжка на 2,43 метра катарец Мутаз Эсса Баршим.

Украину в секторе для прыжков в высоту на финальном этапе Бриллиантовой лиги представит Андрей Проценко, который по личному рекорду (2,40) уступает только Баршиму.

В беге на 400 метров с барьерами в финале Бриллиантовой лиги побежит Анна Рыжикова, которая в квалификации заняла шестое место.

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Отметим, что на заключительном этапе сезона в Брюсселе выступят Юлия Левченко, Ярослава Магучих, Ирина Геращенко (все – прыжки в высоту), Марина Бех-Романчук (прыжки в длину) и Ольга Саладуха (тройной прыжок).

Этап Бриллиантовой лиги в Цюрихе состоится 29 августа. Соревнования в Брюсселе пройдут 6 сентября.

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Легкая атлетика, Бриллиантовая лига, Богдан Бондаренко, Новости легкой атлетики.
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