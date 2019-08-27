Пляжный футбол. Cборная Украины узнала своих соперников по Суперфиналу Евролиги

Новости спорта:Украинская сборная узнала своих соперников по Суперфиналу Евролиги, который пройдет в Португалии.

На групповом этапе Суперфинала Евролиги, который пройдет в Португалии, сборная Украины сыграет с действующим чемпионом Евролиги – сборной Италии и победителем Европейских Игр-2019 – Португалией. Также в нашей группе сыграет сборная Турции.

В группе 1 выступят команды России, Испании, Беларуси и Швейцарии.

Победители групп сыграют между собой за первое место, а команды, которые займут вторые места, – за бронзу. Медальные встречи пройдут 8 сентября.

Расписание группового этапа

5 сентября

Группа 1. Беларусь — Россия 16:15

Группа 2. Италия — Украина 17:30

Группа 1. Швейцария — Испания 18:45

Группа 2. Турция — Португалия 20:00

6 сентября

Группа 1. Беларусь — Швейцария 16:15

Группа 2. Италия — Турция 17:30

Группа 1. Испания — Россия 18:45

Группа 2. Португалия — Украина 20:00

7 сентября

Группа 1. Россия — Швейцария 16:15

Группа 2. Украина — Турция 17:30

Группа 1. Испания — Беларусь 18:45

Группа 2. Португалия — Италия 20:00