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Неймар определился с клубом и уже сообщил о своем решении ПСЖ

Неймар определился с клубом и уже сообщил о своем решении ПСЖ
17:16 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Форвард сборной Бразилии и французского ПСЖ Неймар вероятнее всего продолжит свою карьеру в Барселоне.

Бразильский футболист Неймар в личном разговоре со спортивным директором «Пари Сен-Жермен» Леонардо заявил, что рассматривает переход только в «Барселону». Об этом сообщает Marca.

Таким образом, шансы «Ювентуса» и «Реала» подписать Неймара резко понизились. В связи с этим делегация «Барселоны» незамедлительно вылетела в Париж для проведения переговоров с представителями «ПСЖ».

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В минувшем сезоне бразильский нападающий принял участие в 28 матчах во всех турнирах на клубном уровне, в которых стал автором 23 забитых мячей, а также 13 результативных передач. Контракт форварда с французским клубом действителен до 30 июня 2022 года.

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Ранее стало известно, что парижский гранд присмотрел замену Неймару в середняке английской Премьер-лиги. За футболиста «Кристал Пэлас» готовы выложить более € 100 млн.

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ФК Барселона, ФК ПСЖ, Неймар, Футбол, Новости футбола.
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