Скачать
Вторник, 27.08.2019
Ломаченко - Кэмбелл: сколько украинцев поддержат соотечественника в Лондоне
Ломаченко - Кэмбелл: сколько украинцев поддержат соотечественника в Лондоне
Круче Роналду: в Бразилии футболист сотворил невозможное (Видео)
Круче Роналду: в Бразилии футболист сотворил невозможное (Видео)
Свитолина стартовала с уверенной победы на US Open (Фото, Видео)
Свитолина стартовала с уверенной победы на US Open (Фото, Видео)
Украина не смогла навязать борьбу Польше на ЧЕ-2019 по волейболу (Фото)
Украина не смогла навязать борьбу Польше на ЧЕ-2019 по волейболу (Фото)

Месси пропустил очередную тренировку Барселоны

Месси пропустил очередную тренировку Барселоны
08:47 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Лионель Месси вновь тренируется по индивидуальной программе.

Нападающий Барселоны Лионель Месси вновь тренируется по индивидуальной программе, сообщает AS. Сегодня во время тренировки каталонцев аргентинец не занимался в общей группе.

На прошлой неделе Месси уже вернулся к тренировкам в общей группе команды, но на выходных почувствовал дискомфорт в ноге и не сыграл против Бетиса (5:2). Теперь его возвращение на поле снова откладывается, однако тренерский штаб каталонцев собирается использовать нападающего в гостевом матче 3-го тура Ла Лиги против Осасуны.

Напомним, что Месси угодил в лазарет после травмы икроножной мышцы правой ноги. Из-за нее форвард пропустил концовку предсезонной подготовки, а также матч стартового тура Ла Лиги против Атлетика (0:1).

Шикарный дубль Гризманна, пушка Лорена: Барселона расправилась с Бетисом (Видео)

В прошлом сезоне Месси забил 51 гол и отдал 22 результативных передачи в 50 матчах каталонцев во всех турнирах. Летом же вместе со сборной Аргентины форвард завоевал бронзовые медали на Копа Америка в Бразилии.

Барселона после двух сыгранных туров Ла Лиги идет на 9-м месте в турнирной таблице. Матч против Осасуны пройдет в субботу 31 августа. Начало поединка в 18:00 по киевскому времени.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Барселона, Лионель Месси, Футбол, Новости футбола.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Днепр-1 - ФК Львов: видео трансляция матча 5-го тура УПЛ
02 Сын Месси удивил всех, отпраздновав гол Бетиса в ворота Барселоны (Видео)
03 Ляп Клищука, шикарный гол Полевого - в обзоре матча Днепр-1 - Львов (Видео)
04 Милан расторг контракт с экс-игроком Днепра
05 Ястремская с победы начала свои выступления на US Open 2019
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь