Месси пропустил очередную тренировку Барселоны

Новости спорта:Лионель Месси вновь тренируется по индивидуальной программе.

Нападающий Барселоны Лионель Месси вновь тренируется по индивидуальной программе, сообщает AS. Сегодня во время тренировки каталонцев аргентинец не занимался в общей группе.

На прошлой неделе Месси уже вернулся к тренировкам в общей группе команды, но на выходных почувствовал дискомфорт в ноге и не сыграл против Бетиса (5:2). Теперь его возвращение на поле снова откладывается, однако тренерский штаб каталонцев собирается использовать нападающего в гостевом матче 3-го тура Ла Лиги против Осасуны.

Напомним, что Месси угодил в лазарет после травмы икроножной мышцы правой ноги. Из-за нее форвард пропустил концовку предсезонной подготовки, а также матч стартового тура Ла Лиги против Атлетика (0:1).

В прошлом сезоне Месси забил 51 гол и отдал 22 результативных передачи в 50 матчах каталонцев во всех турнирах. Летом же вместе со сборной Аргентины форвард завоевал бронзовые медали на Копа Америка в Бразилии.

Барселона после двух сыгранных туров Ла Лиги идет на 9-м месте в турнирной таблице. Матч против Осасуны пройдет в субботу 31 августа. Начало поединка в 18:00 по киевскому времени.