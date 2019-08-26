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Шикарный дубль Гризманна, пушка Лорена: Барселона расправилась с Бетисом (Видео)

Шикарный дубль Гризманна, пушка Лорена: Барселона расправилась с Бетисом (Видео)
07:36 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта:В матче второго тура чемпионата Испании Барселона принимала на своем стадионе Реал Бетис. Смотрите видеообзор этого матча.

Каталонский клуб оказался гораздо сильнее "зелено-белых", несмотря на то, что счет в матче открыли именно гости. Набиль Фекир, перешедший из Лиона в Бетис этим летом, забил свой дебютный гол за новую команду на 15-й минуте встречи.

После быстрого взятия ворот, Барселона начала доминировать, что впоследствии дало свои плоды. Новое приобретение "сине-гранатовых" Антуан Гризманн сначала забил дебютный гол за каталонцев, а после и вовсе оформил дубль.

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Команды в этот вечер подарили болельщикам настоящее голевое шоу, а окончательный счет поединка - 5:2 в пользу Барселоны.

Барселона - Бетис 5:2

Голы: Гризманн, 41, 50, Перес, 56, Альба, 60, Видаль, 77 — Фекир, 15, Лорен, 79.

Барселона: Тер Штеген — Семеду, Пике, Ленгле, Альба — Роберто, Бускетс (Видаль, 74), Де Йонг — Рафинья (Фирпо, 81), Гризманн, Перес (Фати, 78).

Бетис: Мартин — Эмерсон, Бартра, Сидней, Педраса — Карвальо, Гуардадо (Каптум, 62) — Фекир, Каналес (Лайнес, 75), Тельо (Хоакин, 61) — Морон.

Предупреждения: Пике — Карвальо.

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