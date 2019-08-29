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Украина лишилась шансов на выход в плей-офф чемпионата Европы по волейболу

Украина лишилась шансов на выход в плей-офф чемпионата Европы по волейболу
09:22 Сегодня Телеграф Хспорт

Новости спорта:Наши девушки дважды вели по сетам, но все-таки проиграли Словении на тай-брейке.

Женская сборная Украины проиграла самый важный матч на чемпионате Европы-2019 в польской Лодзи и уступила путевку в плей-офф Словении.

Команда Гария Егиазарова начала игру достаточно уверенно, убедив всех, что этот соперник нам по плечу, но после победы в первом сете начались проблемы. У соперниц очень хорошо начал работать блок, который сводил на «нет» большинство наших даже самых убойных атак.

После счета 1:1 в третьей партии «сине-желтым» удалось выиграть с уверенным преимуществом «+7», но и после этого девушки не смогли удержать психологический баланс. Словенки вновь отыгрались, переведя игру в тай-брейк.

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В партии до 15 очков игра у сборной Украины совсем развалилась, а соперницы наоборот воспряли духом и уже не упустили своего – 15:8 в пользу Словении, которая досрочно лишила шансов на плей-офф Украину и Португалию, взяв заветное четвертое место.

Чемпионат Европы-2019, группа В (Лодзь):

Украина – Словения 2:3 (25:22, 21:25, 25:18, 21:25, 8:15)

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Волейбол, Новости волейбола, Сборная Украины по волейболу.
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