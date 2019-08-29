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"Голодный орел выйдет на охоту": Нурмагомедов - о следующем поединке

"Голодный орел выйдет на охоту": Нурмагомедов - о следующем поединке
10:06 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Instagram

Новости спорта:Хабиб Нурмагомедов рассказал о планах на поединок с Дастином Порье.

Российский чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов рассказал о планах на поединок с Дастином Порье, который состоится 7 сентября 2019 года.

«7 сентября голодный орёл выйдет на охоту. Только одна вещь делает тебя ленивым — это набитое брюхо, но в моём случае это будет не так, так что сначала мне придётся взлететь и уже затем… Ничего не изменилось, всё будет как обычно. Мы вылетим на охоту и поймаем добычу», — сказал Нурмагомедов.

Бой с Порье станет второй защитой титула Нурмагомедовым. Первая состоялась в октябре прошлого года: Хабиб за неполных четыре раунда заставил сдаться ирландца Конора Макгрегора в самом кассовом поединке за всю историю ММА.

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Нурмагомедов выступает в UFC с 2012 года. Под эгидой организации он провёл 11 поединков, победив во всех из них. В MMA у него 27 побед в 27 боях.

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MMA, UFC, Хабиб Нурмагомедов, Дастин Порье.
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