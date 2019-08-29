Украинская чемпионка мира Белодед вернулась в Киев (Фото)

Новости спорта:Двукратная чемпионка мира по дзюдо вернулась в Украину.

Из Токио в Киев вернулась известная украинская дзюдоиста Дарья Белодед. 18-летняя спортсмена второй раз подряд привозит в Украину золотую медаль чемпионата мира по дзюдо.

Более того, сейчас ее достижения является непревзойденным и в планетарном масштабе - Дарья первая в истории мирового дзюдо спортсменка, которой удалось дважды стать чемпионкой мира в столь юном возрасте.

На чемпионате мира в Японии юная киевлянка получила золото в весе до 48 кг, технически преодолев пять соперниц. В финале Белодед вновь сумела взять верх над японкой Фуной Тонако.

Дома юную, но уже легендарную спортсменку встречали торжественно. Несмотря на довольно позднее время прилета, ждали Белодед в аэропорту и многочисленные юные поклонники дзюдо, которые выстроились в очередь, чтобы взять автограф у титулованной дзюдоистки