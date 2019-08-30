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ХК Донбасс стартовал с победы на Kremenchuk Open Cup

ХК Донбасс стартовал с победы на Kremenchuk Open Cup
04:24 Сегодня Телеграф ХК Донбасс Фото: Твиттер

Новости спорта:В Кременчуге стартовал предсезонный турнир.

ХК Донбасс успешно стартовал на первом предсезонном турнире Kremenchuk Open Cup-2019, обыграв херсонский Днепр.

Первый матч на арене Айсберг получился довольно зрелищным с большим количеством новичков, как с одной, так и с другой стороны. Кроме этого зрители увидели заброшенные шайбы в каждом из периодов.

Началось все с быстрого гола капитана Донбасса Виктора Захарова уже на второй минуте матча. Херсонцам удалось отыграться благодаря голу 28-летнего латыша Микса Липсбергса. Но на первый перерыв донецкий клуб все-таки ушел победителем – шайба на счету Виталия Ляльки.

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Во втором периоде Донбасс увеличил свое преимущество. Дубль оформил Захаров. На третий период Днепр вышел с большим желанием отыграться и уже в самом дебюте заключительной 20-минутки Владислав Воробьев сократил отставание в счете до минимального.

Далее команды боролись на равных, а в конце встречи вдохновенная игра Степана Горячевских не позволила "щукам" сделать результативным свой финальный штурм.

Донбасс – Днепр 3:2 (2:1, 1:0, 0:1)

Шайбы: 1:0 - Захаров, 1:1 - Липсбергс, 2:1 - Лялька, 3:1 - Захаров, 3:2 - Воробьев.

Донбасс: Горячевских (Дьяченко); Сильницкий - Романенко, Уилсон - Игнатенко, Каменьков - Малевич, Яковлев - Пангелов-Юлдашев; Лялька (А) - Мазур - Коренчук (А), Рыбчик - Захаров (К) - Никифоров, Пуголовкин - Белухин - Разумов, Кирющенков - Крпенко - Костиков; Шабаров - Мостовой.

Днепр: Петров (Гурко, Замерец); Белоусов - Фирсов, Афанасьев (K) - Матусевич, Декало - Дегтярев, Сирченко - Шулешов, Караулько П. - Микульчик; Янишевский (А) - Чернышенко - Василенков, Чердак - Каракулько А., Бабинец - Воробьев - Ромащенко (А), Коваленко - Макарицкий - Липсбергс.

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ХК Донбасс, Новости хоккея, Виктор Захаров, Сергей Витер, ХК Днепр.
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