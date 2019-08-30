Украинский легкоатлет Проценко выиграл Бриллиантовую лигу

Новости спорта:Проценко стал третьим в истории Украины чемпионом Бриллиантовой лиги.

Украинский прыгун в высоту Андрей Проценко выиграл Бриллиантовую лигу. Представитель Украины триумфовал на финальном этапе в Цюрихе, показав результат 2,32 метра.

Вторым стал австралиец Брэндон Старк, результат которого 2,30 метра. Третье место у болгарина Тихомира Иванова, который показал аналогичный со Старком результат, но потратил большее количество попыток.

Выступление в Цюрихе принесло Андрею Проценко 50 тысяч долларов, а также wild-card на чемпионат мира в Доху, на который украинский прыгун ранее и так успешно отобрался.

Андрей Проценко стал третьим в истории Украины чемпионом Бриллиантовой лиги. В 2013 году первым был Богдан Бондаренко, в 2011 году — Ольга Саладуха.