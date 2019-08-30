Скачать
Пятница, 30.08.2019
Лига Европы: результаты жеребьевки группового раунда
Лига Европы: результаты жеребьевки группового раунда
Заря - Эспаньол: обзор матча Лиги Европы (Видео)
Заря - Эспаньол: обзор матча Лиги Европы (Видео)
Назван лучший игрок сезона 2018/19 по версии УЕФА
Назван лучший игрок сезона 2018/19 по версии УЕФА
Украинские клубы узнали соперников по группе в Лиге Европы
Украинские клубы узнали соперников по группе в Лиге Европы

Верняев и Харлан получили призы лучшим спортсменам первых двух летних месяцев

Верняев и Харлан получили призы лучшим спортсменам первых двух летних месяцев
15:46 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости спорта:Гимнаст Верняев и фехтовальщица Харлан получили заслуженные награды.

В пятницу, 30 августа, в киевском Олимпийском доме чествовали лучших спортсменов первых двух летних месяцев - соответственно гимнаста Олега Верняева и фехтовальщицу Ольгу Харлан.

Для Олега и Ольги награды НОК стали уже 11-ми в их коллекции.

"На II Европейских играх в Минске Олег Верняев в очередной раз продемонстрировал свое высокое мастерство, завоевав 3 медали, при этом лишь три месяца до того он перенес очередную операцию. Для Ольги Харлан сезон завершился шестым титулом чемпионки мира.

Харлан сменила имидж

Сегодняшнее чествование лучших спортсменов и тренеров - историческое , ведь мы награждаем сразу двух наших рекордсменов. Впрочем, 11 наград НОК - это не предел, поэтому вперед к новым рекордам и свершеням, в частности, в олимпийском Токио-2020!" - пожелал успехов спортсменам президент НОК Украины Сергей Бубка.

«Очень приятно каждый раз приходить в Олимпийский дом и получать свою награду. Хочу поблагодарить НОК Украины и всем, кто нас поддерживает. Будем готовиться к Токио", - сказал Верняев.

Экс-игрок Челси получил приз лучшему игроку ЛЕ 2018/2019

Ольга Харлан, в свою очередь, отметила, что нынешний сезон был трудным для нее, и она навсегда запомнила слова Бубки: "Ты не проиграл, пока у тебя есть еще одна попытка".

"Самое трудное - снова подниматься. В финальном поединке с Софьей Великой получилось именно так - последняя попытка, решающий удар стал победным. Спасибо всем, Сергею Назаровичу - за мотивацию. Эта поддержка всегда чувствуется", - сказала фехтовальщица.

Награди лучшим тренерам от НОК получили наставники Геннадий Сартинський (тренер Олега Верняева) и Юрий Марченко (тренер Ольги Харлан).

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Сергей Бубка, Ольга Харлан, НОК Украины, Олег Верняев.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 СМИ: ПСЖ принял предложение Барселоны по Неймару
02 Ломаченко и Поветкин встретились в ресторане в Лондоне (Фото)
03 Джошуа дал совет Кэмпбеллу перед боем с Ломаченко
04 Капитан Динамо переходит в клуб из чемпионата Турции
05 Воронин: Если бы я играл как Зинченко, Лужный мне бы по голове дал
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь