Верняев и Харлан получили призы лучшим спортсменам первых двух летних месяцев

Новости спорта:Гимнаст Верняев и фехтовальщица Харлан получили заслуженные награды.

В пятницу, 30 августа, в киевском Олимпийском доме чествовали лучших спортсменов первых двух летних месяцев - соответственно гимнаста Олега Верняева и фехтовальщицу Ольгу Харлан.

Для Олега и Ольги награды НОК стали уже 11-ми в их коллекции.

"На II Европейских играх в Минске Олег Верняев в очередной раз продемонстрировал свое высокое мастерство, завоевав 3 медали, при этом лишь три месяца до того он перенес очередную операцию. Для Ольги Харлан сезон завершился шестым титулом чемпионки мира.

Сегодняшнее чествование лучших спортсменов и тренеров - историческое , ведь мы награждаем сразу двух наших рекордсменов. Впрочем, 11 наград НОК - это не предел, поэтому вперед к новым рекордам и свершеням, в частности, в олимпийском Токио-2020!" - пожелал успехов спортсменам президент НОК Украины Сергей Бубка.

«Очень приятно каждый раз приходить в Олимпийский дом и получать свою награду. Хочу поблагодарить НОК Украины и всем, кто нас поддерживает. Будем готовиться к Токио", - сказал Верняев.

Ольга Харлан, в свою очередь, отметила, что нынешний сезон был трудным для нее, и она навсегда запомнила слова Бубки: "Ты не проиграл, пока у тебя есть еще одна попытка".

"Самое трудное - снова подниматься. В финальном поединке с Софьей Великой получилось именно так - последняя попытка, решающий удар стал победным. Спасибо всем, Сергею Назаровичу - за мотивацию. Эта поддержка всегда чувствуется", - сказала фехтовальщица.

Награди лучшим тренерам от НОК получили наставники Геннадий Сартинський (тренер Олега Верняева) и Юрий Марченко (тренер Ольги Харлан).