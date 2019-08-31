Донбасс разгромил Белый Барс во втором туре Kremenchuk Open Cup-2019

Новости спорта:ХК Донбасс не оставил шансов подопечным Константина Буценко.

30 августа на арене "Айсберг" в Кременчуге состоялся второй для ХК Донбасса матч на предсезонном турнире Kremenchuk Open Cup-2019. Донецкая команда обыграла Белый Барс.

Сергей Витер провел существенную ротацию состава, позволив в матче с белоцерковцами сыграть многим хоккеистам, которые не появлялись на льду в игре с Днепром.

Свежесть дончан позволила ударно начать матч, забросив 5 безответных шайб в течение двух стартовых периодов. После четвертого гола команда Константина Буценко сменила голкипера.

Барсы смогли ответить лишь в заключительной 2-минутке, но на гол Куцевича Донбасс ответил точными выстрелами Коренчука и Шабарова.

Белый Барс – Донбасс 1:7 (0:2, 0:3, 1:2)

Шайбы: 0:1 - Каменьков, 0:2 - Жовнир, 0:3 - Костиков, 0:4 - Рыбчик, 0:5 - Никифоров, 1:5 - Куцевич, 1:6 - Коренчук, 1:7 - Шабаров.

Белый Барс: Кучер (Пеленский - с 32:05); Таран (А) - Ядловский, Панченко - Ружников - Бородай; Васильев, Логач, Вл. Алексюк (А), Шаманский (К), Буняк, Середницкий, Луговой, Куцевич, Гребеник, Грабовецкий, Симчук, Грицюк, Вал. Алексюк, Качан, Засовский.

Донбасс: Дьяченко (Горячевских); Сильницкий - Григорьев, Игнатенко - Уилсон, Каменьков - Жовнир, Пангелов-Юлдашев - Яковлев; Лялька (А) - Мазур - Коренчук (А), Рыбчик - Захаров (К) - Никифоров, Мостовой - Разумов - Шабаров, Кирющенков - Карпенко - Костиков.