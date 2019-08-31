Нурмагомедов: Порье как боец лучше, чем Макгрегор

Новости спорта:Хабиб Нурмагомедов в очередной раз принизил успехи Конора Макгрегора.

Российский чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов заявил, что не рассматривает в качестве вероятного своего соперника ирландца Конора Макгрегора.

"Честно говоря, я не понимаю, о чем вы спрашиваете. Этот парень, когда он выигрывал последний раз? Почему мы продолжаем говорить об этом парне?

Этот парень не тренируется больше трех лет. Мы продолжаем говорить о нем. Я не хочу делать этого. У нас есть Дастин Порье, есть много всего, давайте говорить о реальных вещах.

Думаю, что, возможно, прямо сейчас Дастин более совершенный боец, чем он Конор. Он побил много хороших ребят в легком дивизионе, и я не помню, когда Конор побеждал в легком весе. Думаю, он побил только Альвареса, у него только одна победа в легком дивизионе за долгое, долгое время.

Вот почему я думаю, что Дастин Порье как боец гораздо лучше, чем Макгрегор", — приводит слова Хабиба MMA Fighting.