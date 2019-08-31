Скачать
Суббота, 31.08.2019
Ломаченко - Кэмпбелл: когда и где смотреть бой
Ломаченко - Кэмпбелл: когда и где смотреть бой
Букмекеры определили фаворита боя Ломаченко - Кэмпбелл
Букмекеры определили фаворита боя Ломаченко - Кэмпбелл
Назван лучший игрок сезона 2018/19 по версии УЕФА
Назван лучший игрок сезона 2018/19 по версии УЕФА
Расписание матчей украинских клубов в Лиге Европы
Расписание матчей украинских клубов в Лиге Европы

Нурмагомедов: Порье как боец лучше, чем Макгрегор

Нурмагомедов: Порье как боец лучше, чем Макгрегор
13:41 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Хабиб Нурмагомедов в очередной раз принизил успехи Конора Макгрегора.

Российский чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов заявил, что не рассматривает в качестве вероятного своего соперника ирландца Конора Макгрегора.

"Честно говоря, я не понимаю, о чем вы спрашиваете. Этот парень, когда он выигрывал последний раз? Почему мы продолжаем говорить об этом парне?

Этот парень не тренируется больше трех лет. Мы продолжаем говорить о нем. Я не хочу делать этого. У нас есть Дастин Порье, есть много всего, давайте говорить о реальных вещах.

Звездный боксер прибыл на бой Ломаченко - Кэмпбелл

Думаю, что, возможно, прямо сейчас Дастин более совершенный боец, чем он Конор. Он побил много хороших ребят в легком дивизионе, и я не помню, когда Конор побеждал в легком весе. Думаю, он побил только Альвареса, у него только одна победа в легком дивизионе за долгое, долгое время. 

В Китае стартовал Чемпионат мира по баскетболу

Вот почему я думаю, что Дастин Порье как боец гораздо лучше, чем Макгрегор", — приводит слова Хабиба MMA Fighting.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Смешанные единоборства, Хабиб Нурмагомедов, Конор Макгрегор, Дастин Порье.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Бывший соперник Ломаченко: Украинец нокаутирует Кэмпбелла в седьмом раунде
02 Ломаченко - Кэмпбелл: опубликованы подробности контракта на бой
03 Ломаченко показал уникальный халат, в котором выйдет на бой с Кэмпбеллом
04 Экс-первая ракетка мира уступил теннисисту из третьей сотни рейтинга
05 "Господи, это будет война": Арум - о бое Гвоздик - Бетербиев
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь