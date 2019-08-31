Усик: Болел за Хабиба в бою против Макгрегора

Новости спорта:Александр Усик признался, что будет поддерживать Нурмагомедова в бою с Порье.

Бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик рассказал о своем отношении к чемпиону UFC в легком весе Хабибу Нурмагомедову.

"За кого я буду болеть в поединке Нурмагомедова с Порье? Ребята, я буду болеть за Хабиба Нурмагомедова. Болел за него, когда дрался против рыжего.

Конор победит Хабиба? Уже победил один раз, пересмотрите запись боя.

Что касается моего отношения к Нурмагомедову, то он здравый и адекватный парень, у которого хорошая философия жизни, и он ей следует, не глядя по сторонам», – сказал Усик в прямом эфире инстаграма.