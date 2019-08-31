Серена Уильямс назвала самое сложное, что было в её карьере

Новости спорта:Серена Уильямс призналась, что ей тяжело переживать разрывы с дочерью.

Серена Уильямс рассказала об изменениях в жизни после рождения дочери.

"Сначала она очень расстраивалась, когда я уходила. Теперь реагирует лучше. Думаю, расстраиваться стала больше я. Но в то же время ей по-прежнему немного трудно. Она еще очень маленькая.

Это сложно. Иногда сердце болит, когда меня нет рядом с ней. Но хорошо, что я продолжаю работать. Всем мамам, которые находятся в таком положении, нелегко. Просто нужно делать то, что ты должна.

Сейчас самое сложное – быть вдали от дочери. Это единственная трудность. Иногда я могу потренироваться утром и довольно рано закончить работу, чтобы просто провести с ней остаток дня.

Во время турниров все совершенно по-другому, так что я немного отхожу от повседневного графика. Это самое трудное, с чем я сталкивалась по ходу карьер».