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Серена Уильямс назвала самое сложное, что было в её карьере

Серена Уильямс назвала самое сложное, что было в её карьере
16:54 Сегодня Телеграф Трибуна Фото: Твиттер

Новости спорта:Серена Уильямс призналась, что ей тяжело переживать разрывы с дочерью.

Серена Уильямс рассказала об изменениях в жизни после рождения дочери.

"Сначала она очень расстраивалась, когда я уходила. Теперь реагирует лучше. Думаю, расстраиваться стала больше я. Но в то же время ей по-прежнему немного трудно. Она еще очень маленькая.

Это сложно. Иногда сердце болит, когда меня нет рядом с ней. Но хорошо, что я продолжаю работать. Всем мамам, которые находятся в таком положении, нелегко. Просто нужно делать то, что ты должна.

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Сейчас самое сложное – быть вдали от дочери. Это единственная трудность. Иногда я могу потренироваться утром и довольно рано закончить работу, чтобы просто провести с ней остаток дня.

Во время турниров все совершенно по-другому, так что я немного отхожу от повседневного графика. Это самое трудное, с чем я сталкивалась по ходу карьер».

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Серена Уильямс, Элина Свитолина, US Open, Новости тенниса.
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