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Определился победитель Kremenchuk Open Cup-2019

Определился победитель Kremenchuk Open Cup-2019
13:17 Сегодня Телеграф Сайт УХЛ Фото: УХЛ

Новости спорта:Представители ХК Кременчуг выиграли домашний турнир.

В Кременчуге завершился предсезонный турнир Kremenchuk Open Cup-2019, в решающем матче которого хозяева турнира сыграли против Донбасса.

Зрелищный первый период завершился счетом 1:1. Николай Киселёв забил первую шайбу в ворота дончан. Ворота хозяев турнира поразил Виталий Лялька.

Нападающий смело пошел на трех соперников, чуть-чуть сместился вправо, заехав за защитника, и неожиданно для вратаря бросил под дальнюю штангу – 1:1.

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В оставшиеся 40 минут игры, команды много боролись, удалялись, но забросить так и не смогли. Отметим, что из-за дисциплинарных санкций матч не доиграл форвард Донбасса Евгений Никифоров.

В соответствии с регламентом турнира игра, минуя овертайм, перетекла в буллитную серию, где лучше всех сыграли вратари Вячеслав Новицкий и Степан Горячевских. Но Кременчуг смог пробить голкипера Донбасса и оставить у себя домашний трофей.

Кременчуг – Донбасс 2:1 Б (1:1, 0:0, 0:0, 1:0)

Шайбы: 1:0 - Киселев, 1:1 - Лялька, победный буллит - Зайцев.

Буллитная серия: Лялька – вратарь, Зайцев – 1:0, Коренчук – штанга, Гриценко – вратарь, Рыбчик – вратарь, Киселев – вратарь, Шабаров – вратарь, Савченко – вратарь, Белухин – мимо.

Кременчуг: Новицкий (Гордюшин); Бобрусев – Данч; Киселев (К) – Серанов – Зайцев; Колугин, Григорян, Савченко, Жеребцов, Варава, Грицких, Александров, Боевых, Хришпенц, Гриценко (А), Бондаруг, Свищев, Ворона, Ордынский, Созонов, Орлов, Пукс.

Донбасс: Горячевских (Дьяченко); Сильницкий – Малевич, Уилсон – Игнатенко, Каменьков – Пангелов-Юлдашев, Яковлев – Романенко, Жовнир; Лялька (А) – Белухин – Коренчук (А), Рыбчик – Захаров (К) – Никифоров, Пуголовкин – Разумов – Шабаров, Кирющенков – Карпенко – Костиков, Мазур.

 

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ХК Донбасс, Новости хоккея, ХК Кременчуг, УХЛ.
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