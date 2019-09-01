Сборная Украины победила на турнире по волейболу в Македонии

Новости спорта:Украинцы обыграли Македонию и Бельгию и стали победителями товарищеского турнира в Македонии.

Готовясь к чемпионату Европы по волейболу среди мужчин, сборная Украины приняла участие в международном турнире с участием четырех команд.

В первый игровой день украинцы оказались сильнее местных волейболистов, одолев их в четырех партиях. В другом полуфинале Бельгия с таким же счетом 3:1 выиграла у Болгарии.

В матче за третье место Македония победила Болгарию 3:0, а в финале наша сборная нанесла поражение бельгийцам 3:1.

Полуфиналы

Украина - Македония 3:1 (25:21, 25:20, 22:25, 25:20)

Болгария - Бельгия 1:3 (25:18, 21:25, 15:25, 18:25)

Матч за 3 место

Македония - Болгария 3:0 (25:23, 25:21, 25:19)

Финал

Украина - Бельгия 3:1 (25:22, 22:25, 25:20, 25:21)

Лучшим игроком турнира признан капитан сборной Украины Олег Плотницкий

Состав сборной Украины на этом турнире был таким:

Связующие - Владимир Ковальчук, Владислав Диденко, Дмитрий Шломин;

Диагональные - Дмитрий Виецкий, Юрий Томин.

Центральные блокирующие - Дмитрий Терёменко, Юрий Семенюк, Максим Дрозд, Александр Гладенко.

Доигровщики - Ян Ерещенко, Олег Плотницкий, Тимофей Полуян, Олег Шевченко.

Либеро - Денис Фомин, Горден Брова.

Чемпионат Европы среди мужчин начнется 12 сентября и будет проходить в четырех странах - Франции, Бельгии, Словении и Нидерландах. Сборная Украины попала в группу D, где ее соперниками будут волейболисты Нидерландов, Польши, Чехии, Эстонии и Черногории.