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Бой мужчины и женщины: Сехудо бросил вызов женщине-бойцу UFC

Бой мужчины и женщины: Сехудо бросил вызов женщине-бойцу UFC
11:01 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:На такое предложение Вейли Чжан предложила Генри Сехудо сменить пол.

Чемпион UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо бросил вызов китаянке Чжан Вейли.

31 августа Чжан в течение 40 секунд победила Джессику Андраде и завоевала титул чемпионки организации. После боя у Чжан спросили, готова ли она подраться с Сехудо. На это китаянка ответила, что согласится, если Сехудо сделает операцию по смене пола.

«А, так ты тоже комик, Вейли? Что ж, дай мне знать, когда ты готова к настоящему бою. И ты тоже сможешь преклонить колено перед чемпионом. #Межгендерныйчемпион», — написал в своём «твиттере» Сехудо.

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Ранее Генри неоднократно бросал вызов Валентине Шевченко. Уроженка Киргизии пообещала преподать Сехудо урок, хотя и выразила сомнение, что он действительно готов драться.

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MMA, UFC, Новости спорта, Генри Сехудо, Вейли Чжан.
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