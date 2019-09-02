Бой мужчины и женщины: Сехудо бросил вызов женщине-бойцу UFC

Новости спорта:На такое предложение Вейли Чжан предложила Генри Сехудо сменить пол.

Чемпион UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо бросил вызов китаянке Чжан Вейли.

31 августа Чжан в течение 40 секунд победила Джессику Андраде и завоевала титул чемпионки организации. После боя у Чжан спросили, готова ли она подраться с Сехудо. На это китаянка ответила, что согласится, если Сехудо сделает операцию по смене пола.

«А, так ты тоже комик, Вейли? Что ж, дай мне знать, когда ты готова к настоящему бою. И ты тоже сможешь преклонить колено перед чемпионом. #Межгендерныйчемпион», — написал в своём «твиттере» Сехудо.

Ранее Генри неоднократно бросал вызов Валентине Шевченко. Уроженка Киргизии пообещала преподать Сехудо урок, хотя и выразила сомнение, что он действительно готов драться.