Отец Хабиба дал ценный совет Порье

Новости спорта:Также Абудманап рассказал, что он будет говорить сыну перед поединком.

Отец чемпиона UFC в легком дивизионе Хабиба Нурмагомедова Абулманап высказался касательно грядущего поединка его сына с американцем Дастином Порье.

"Я думаю, Дастин очень хорошо подготовился, видно, что он в отличной форме. В этом бою не стоит заигрываться, нужно одно действие — решающее, решительное.

Или перевод, или удар. Не стоит на протяжении всего боя пробовать себя, экспериментировать. Это нам не нужно. Что скажу сыну перед боем? Ты — лучший!", - цитирует его Первый канал.

Напомним, 7 сентября в Абу-Даби Хабиб будет защищать свой пояс в бою с Дастином Порье в рамках турнира UFC 242.