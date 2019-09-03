Чемпионат Украины в полумарафоне выиграли представители Киевской области

Новости спорта:Михайлова и Олефиренко выиграли чемпионат Украины по полумарафону-2019.

Дарья Михайлова и Игорь Олефиренко выиграли чемпионат Украины по полумарафону-2019 (21,0975 км), который впервые проходил в Полтаве.

Всего в соревнованиях 1 сентября приняло участие 6,5 тысячи участников, из которых более сорока бежали в рамках чемпионата Украины. Об этом пресс-службе ФЛАУ сообщил главный тренер сборной Украины по выносливости Сергей Романчук.

“Погода была идеальной для такого старта – без солнца и ветра, температура – 19-20 градусов. Победу праздновали представители Киевской области. У женщин уверенно выиграла Дарья Михайлова (1:15.44), у мужчин Игорь Олефиренко на 14 секунд опередил на финише Александра Ситковского из Донбасса (1:04.42 против 1:04.56)”, - отметил Романчук.

Победители, кроме титула чемпиона и доли призового фонда, получили право выступить 30 марта 2020 года на чемпионате мира по полумарафону в Гдыне (Польша).