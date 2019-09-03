Вплавь вдоль Днепра: где сейчас плывет Романишин (Видео)

Украинский мастер спорта по плаванию Михаил Романишин намерен установить рекорд, проплыв за месяц украинский участок Днепра от границы с Беларусью до Черного моря. Общая дистанция - 800 км.
Заплыв начался 5 августа на границе с Беларусью, а финиш, ориентировочно, состоится в районе впадения Днепра в Черное море.
Недавно Романишин проплыл Запорожье. Ему осталось проплыть 250 километров.
Реализация проекта позволит сформировать благотворительный фонд помощи молодым одаренным спортсменам Украины и провести исследования в сфере экологии и биологии.
За ним следит группа сопровождения, в которую входит его тренер, а специальная машина будет подвозить на определенные точки снаряжение для ночевки и еду. Сопровождают спортсмена также патрули водной полиции.