Вплавь вдоль Днепра: где сейчас плывет Романишин (Видео)

Новости спорта:Известный украинский пловец Михаил Романишин проплывает Днепр вдоль с севера на юг.

Украинский мастер спорта по плаванию Михаил Романишин намерен установить рекорд, проплыв за месяц украинский участок Днепра от границы с Беларусью до Черного моря. Общая дистанция - 800 км.

Заплыв начался 5 августа на границе с Беларусью, а финиш, ориентировочно, состоится в районе впадения Днепра в Черное море.

Недавно Романишин проплыл Запорожье. Ему осталось проплыть 250 километров.

Реализация проекта позволит сформировать благотворительный фонд помощи молодым одаренным спортсменам Украины и провести исследования в сфере экологии и биологии.

За ним следит группа сопровождения, в которую входит его тренер, а специальная машина будет подвозить на определенные точки снаряжение для ночевки и еду. Сопровождают спортсмена также патрули водной полиции.