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Шевченко, Христич и Дерюгина удостоились именных звезд

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Шевченко, Христич и Дерюгина удостоились именных звезд
16:56 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: УХЛ

Новости спорта:Сегодня, на площади возле ТРЦ "Gulliver" состоялось торжественное открытие.

Сразу трое украинских спортсменов удостоились именных звезд в украинской столице на Площади звезд около ТРЦ Гулливер, сообщает официальный сайт УХЛ.

Церемония открытия звезд в честь тренера сборной Украины Андрея Шевченко, гимнастки Ирины Дерюгиной и хоккеиста Дмитрия Христича состоялась сегодня.

Шевченко выступал в составе Динамо, Милана и Челси и в 2004 году стал обладателем Золотого мяча как лучший футболист Европы по версии France Football.

Ирина Дерюгина — гимнастка, двукратная победительница Чемпионата мира (1977 год в Швейцарии и 1979 в Великобритании), а также Чемпионата Европы (1978 — в Испании).

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Дмитрий Христич — легендарный украинский хоккеист, выступавший в НХЛ в составе Вашингтон Кэпиталз, Бостон Брюинз, Лос-Анджелес Кингз и Торонто Мэйпл Лифс. В 1990-м году выиграл чемпионат мира по хоккею в составе сборной СССР.

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Андрей Шевченко, Хоккей, Новости спорта, УХЛ.
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