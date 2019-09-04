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Названа дата дебюта Коноплянки за Шахтер

Названа дата дебюта Коноплянки за Шахтер
07:41 Сегодня Телеграф Спорт Арена Фото: ФК Шахтер

Новости спорта:Евгений Коноплянка в четверг проведет первый матч за Горняков.

Новичок Шахтера Евгений Коноплянка в четверг проведет первый матч за Горняков. Полузащитник дебютирует за новую команду в товарищеском матче против Колоса, сообщает журналист телеканалов Футбол 1/2 Игорь Бурбас.

После матча за Шахтер Коноплянка отправится в расположение сборной Украины и вместе с национальной командой отправится в Литву.

«Дебют Коноплянки за Шахтер состоится раньше, чем все ожидали. С разрешения тренерского штаба сборной Украины, уже послезавтра Евгений выйдет на поле в оранжевой футболке в спарринге против Колоса. После этого он полетит вместе с Украиной покорять Литву», — написал Бурбас в Twitter.

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Коноплянка перешел в Шахтер из Шальке, подписав с чемпионом Украины трехлетнее соглашение. В прошлом сезоне 29-летний полузащитник не проходил в основу Кобальтовых, забив 1 гол и отдав 2 результативные передачи в 21 матче.

Отметим, что матч Шахтер — Колос состоится в четверг, 5 сентября, на поле загородного спорткомплекса Святошин. Начало поединка в 11:00.

Уже в субботу, 7 сентября, сборная Украины в рамках отбора на чемпионат Европы-2020 сыграет на выезде против Литвы, а через три дня сине-желтые в Днепре проведут товарищескую игру с Нигерией.

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Сборная Украины, Футбол, Сборная Литвы, Новости футбола, Евгений Коноплянка.
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