Карпаты объявили о назначении нового главного тренера

"Карпаты" приняли решение расстаться с главным тренером команды Александром Чижевским.
Новым главным тренером "зелено-белых" назначен 40-летний Роман Санжар. Старшим тренером команды назначен Алексей Змиевского, а тренером по работе с вратарями Станислава Тищенко.
Под руководством нового рулевого команда уже провела свою первую тренировку, начав подготовку к поединку против полтавской "Ворсклы".
Напомним, что с 2013 по 2018 годы Роман Санжар возглавлял донецкий "Олимпик"
Также отметим, что после 6-ти стартовых туров УПЛ "Карпаты" находятся на предпоследнем, 11-м месте в турнирной таблице, имея в совем активе 5 очков.