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Карпаты объявили о назначении нового главного тренера

Карпаты объявили о назначении нового главного тренера
20:06 Сегодня Телеграф ua-football.com Фото: ФК Карпаты

Новости спорта:Бывший тренер донецкого Олимпика Роман Санжар возглавил львовские Карпаты.

"Карпаты" приняли решение расстаться с главным тренером команды Александром Чижевским.

Новым главным тренером "зелено-белых" назначен 40-летний Роман Санжар. Старшим тренером команды назначен Алексей Змиевского, а тренером по работе с вратарями Станислава Тищенко.

Под руководством нового рулевого команда уже провела свою первую тренировку, начав подготовку к поединку против полтавской "Ворсклы".

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Напомним, что с 2013 по 2018 годы Роман Санжар возглавлял донецкий "Олимпик"

Также отметим, что после 6-ти стартовых туров УПЛ "Карпаты" находятся на предпоследнем, 11-м месте в турнирной таблице, имея в совем активе 5 очков.

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ФК Олимпик, ФК Карпаты, Футбол, Новости футбола, Роман Санжар.
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