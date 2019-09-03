Карпаты объявили о назначении нового главного тренера

Новости спорта:Бывший тренер донецкого Олимпика Роман Санжар возглавил львовские Карпаты.

"Карпаты" приняли решение расстаться с главным тренером команды Александром Чижевским.

Новым главным тренером "зелено-белых" назначен 40-летний Роман Санжар. Старшим тренером команды назначен Алексей Змиевского, а тренером по работе с вратарями Станислава Тищенко.

Под руководством нового рулевого команда уже провела свою первую тренировку, начав подготовку к поединку против полтавской "Ворсклы".

Напомним, что с 2013 по 2018 годы Роман Санжар возглавлял донецкий "Олимпик"

Также отметим, что после 6-ти стартовых туров УПЛ "Карпаты" находятся на предпоследнем, 11-м месте в турнирной таблице, имея в совем активе 5 очков.