Депутат Беленюк едет на чемпионат мира

Новости спорта:Спортсмен-депутат Жан Беленюк отправится на чемпионат мира за олимпийской лизензией.

Определился состав сборной Украины по греко-римской борьбе на чемпионат мира, который состоится в столице Казахстана Нур-Султане с 14 по 22 сентября.

Сборная Украины

55 кг – Виктор Петрик

60 кг – Ленур Темиров

67 кг – Артур Политаев

72 кг – Максим Евтушенко ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀

77 кг – Владимир Яковлев

82 кг – Юрий Шкрюба

87 кг – Жан Беленюк

98 кг – Николай Крисов ⠀ ⠀ ⠀

130 кг – Николай Кучмий

Добавим, что первые 6 спортсменов в олимпийских категориях 60, 67, 77, 87, 97 и 130 кг получат лицензии на Олимпийские игры в Токио-2020.

Напомним, действующий чемпион мира и Европейских игр Жан Беленюк в конце августа стал депутатом Верховной Рады и сейчас совмещает тренировки с заседаниями Рады.