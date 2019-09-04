Депутат Беленюк едет на чемпионат мира

Определился состав сборной Украины по греко-римской борьбе на чемпионат мира, который состоится в столице Казахстана Нур-Султане с 14 по 22 сентября.
Сборная Украины
55 кг – Виктор Петрик
60 кг – Ленур Темиров
67 кг – Артур Политаев
72 кг – Максим Евтушенко ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀
77 кг – Владимир Яковлев
82 кг – Юрий Шкрюба
87 кг – Жан Беленюк
98 кг – Николай Крисов ⠀ ⠀ ⠀
130 кг – Николай Кучмий
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Оголошено склад збірної команди України з греко-римської боротьби на чемпіонат світу у Нур-Султані (Казазахстан) ⠀ 55кг Віктор Петрик ⠀ 60кг Ленур Теміров ⠀ 67кг Артур Політаєв ⠀ 72кг Максим Євтушенко ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ 77кг Володимир Яковлєв ⠀ 82кг Юрій Шкрюба ⠀ 87кг Жан Беленюк ⠀ 98кг Микола Крисов ⠀ ⠀ ⠀ 130кг Микола Кучмій
Добавим, что первые 6 спортсменов в олимпийских категориях 60, 67, 77, 87, 97 и 130 кг получат лицензии на Олимпийские игры в Токио-2020.
Напомним, действующий чемпион мира и Европейских игр Жан Беленюк в конце августа стал депутатом Верховной Рады и сейчас совмещает тренировки с заседаниями Рады.