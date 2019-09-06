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Женская сборная по настольному теннису вышла в четвертьфинал ЧЕ

Женская сборная по настольному теннису вышла в четвертьфинал ЧЕ
11:41 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Фейсбук

Новости спорта:Украинки в 1/8 одолели Австрию.

Женская сборная Украины вышла в четвертьфинал командного чемпионата Европы по настольному теннису, который проходит во французском Нанте.

Для выхода в число восьми лучших команд на континенте сборная Украины одолела сильную австрийскую команду, в составе которой играет первая “ракетка” Европы Софья Полканова.

Лидер сборной Австрии выиграла матчи у Анны Гапоновой и Маргариты Песоцкой. Однако этого оказалось недостаточно для общей победы над украинками. Каждый из игроков сборной Украины принес по одному очку своей команде. Маргарита Песоцкая обыграла Лю Цзя, Татьяна Биленко - Амели Солью, а решающее очко нашей сборной принесла Анна Гапонова, которая в упорной борьбе одолела Лю Цзя. В четвертой партии Анна проигрывала 8:10, но в итоге сумела одолеть соперницу на “больше-меньше” - 14:12.

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В 1/4 финала командного ЧЕ-2019 по настольному теннису украинки встретятся с командой Венгрии. Матч состоится 6 сентября и начнется в 20.00 по киевскому времени.

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Сборная Украины, Чемпионат Европы, Настольный теннис, Анна Гапонова.
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