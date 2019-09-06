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Хоккей: защитник сборной Украины будет выступать в Беларуси

Хоккей: защитник сборной Украины будет выступать в Беларуси
12:47 Сегодня Телеграф Сайт УХЛ Фото: УХЛ

Новости спорта:Украинский защитник Денис Петрухно перешел в белорусский ХК Бобруйск.

Как сообщает сайт Федерации хоккея Беларуси, контракт с ХК Бобруйск подписал украинский защитник Денис Петрухно.

Хоккеист будет выступать под 49-м номером и сможет принять участие в сегодняшнем матче Бобруйска против юниорской сборной Украины.

В игровой карьере Петрухно выступал в минорных североамериканских лигах, провёл два сезона в NAHL – 106 матчей, 46 (5+41) очков. В чемпионатах Украины опытный защитник играл в составе Харьковских Акул, Беркута и Донбасса, с которым дважды становился чемпионом.

Всего в национальном первенстве Денис Петрухно провёл 152 матча, в которых отметился 96 (23+73) набранными очками.

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Также хоккеист выступал в чемпионатах Казахстана (6 матчей), Беларуси (14 матчей) и ВХЛ (32 матча). В минувшем сезоне в составе Дунари Петрухно набрал 45 (9+36) очков в 42 матчах, став наиболее результативным защитником чемпионата.

В составе национальной сборной Украины защитник провёл 30 матчей на чемпионатах мира, дважды выигрывал золотые медали Чемпионата мира в Дивизионе 1Б.

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ХК Донбасс, Денис Петрухно, Новости хоккея, УХЛ, ХК Бобруйск.
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