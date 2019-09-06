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Валуев сделал свой прогноз на бой Нурмагомедов - Порье

Валуев сделал свой прогноз на бой Нурмагомедов - Порье
18:19 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Николай Валуев дал короткий прогноз на поединок чемпиона UFC в лёгком весе.

Бывший чемпион мира по боксу в супертяжёлом весе Николай Валуев дал короткий прогноз на поединок чемпиона UFC в лёгком весе с обладателем титула временного чемпиона Дастином Порье. Этот бой пройдёт завтра, 7 сентября в Абу-Даби и возглавит турнир UFC 242.

«Хабиб победит, ему не привыкать побеждать», — сказал Валуев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

Напомним, для Нурмагомедова этот бой станет первым после победы над Конором Макгрегором на турнире UFC 229 и второй защитой титула.

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Что касается американца, то он впервые выйдет в октагон в статусе временного чемпиона организации. Этот титул он завоевал в апреле 2019 года, победив Макса Холлоуэя.

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Бокс, MMA, UFC, Николай Валуев, Новости бокса, Дастин Порье.
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