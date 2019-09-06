Донбасс обыграл Кременчуг в стартовом матче Donbass Open Cup-2019 (Видео)

Новости спорта:Команда Сергея Витера забросила две безответные шайбы в ворота соперника.

Сегодня в Дружковке был открыт традиционный ежегодный предсезонный турнир Donbass Open Cup-2019. Хозяева льда со счетом 2:0 переиграли Кременчуг (2:0).

Донбасс открыл счет в конце первого периода — шайба в активе Севастьяна Карпенко, которому ассистировал Виталий Кирющенков. Второе взятие ворот Кременчуга Донбасс организовал в меньшинстве — Илья Коренчук отличился с передачи Виталия Ляльки.

Лучшими игроками в составе обеих команд были признаны голкиперы — Степан Горячевских у Донбасса, и Вячеслав Новицкий у Кременчуга.

Завтра Донбасс проведет второй поединок на турнире — команда Сергея Витера будет противостоять латвийский Земгале.