Украина проиграла Португалии во втором туре Суперфинала Евролиги

Новости спорта:Сборная Украины по пляжному футболу в Португалии провела второй матч в рамках Суперфинала Евролиги.

Сборная Украины по пляжному футболу в Португалии провела второй матч в рамках Суперфинала Евролиги.

Во втором матче подопечные Евгения Вареницы проиграли команде Португалии со счетом 1:3.

Пляжный футбол. Евролига

Суперфинал. 2-й тур

Беларусь – Швейцария – 6:5

Италия – Турция – 7:2

Испания – Россия – 6:7

Португалия – Украина – 3:1

Сборная Украины с двумя поражениями вместе с Турцией замыкает турнирную таблицу, а у Португалии и Италии теперь по 6 очков.

Украинцы последний матч группы проведут 7 сентября против команды Турции. Напомним, в первой игре украинцы уступили сборной Италии (4:5), а Португалия обыграла Турцию (9:5).