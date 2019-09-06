Украина проиграла Португалии во втором туре Суперфинала Евролиги

Сборная Украины по пляжному футболу в Португалии провела второй матч в рамках Суперфинала Евролиги.
Во втором матче подопечные Евгения Вареницы проиграли команде Португалии со счетом 1:3.
Пляжный футбол. Евролига
Суперфинал. 2-й тур
Беларусь – Швейцария – 6:5
Италия – Турция – 7:2
Испания – Россия – 6:7
Португалия – Украина – 3:1
Сборная Украины с двумя поражениями вместе с Турцией замыкает турнирную таблицу, а у Португалии и Италии теперь по 6 очков.
Украинцы последний матч группы проведут 7 сентября против команды Турции. Напомним, в первой игре украинцы уступили сборной Италии (4:5), а Португалия обыграла Турцию (9:5).