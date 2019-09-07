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Левченко завоевала серебро в финальном этапе Бриллиантовой лиги

Левченко завоевала серебро в финальном этапе Бриллиантовой лиги
07:37 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Twitter

Новости спорта:Юлия Левченко покорила показатель в 1,97 метра.

Украинка Юлия Левченко завоевала серебро на финальном этапе Бриллиантовой лиги, который проходит в Брюсселе.

Левченко заняла второе место с результатом 1,97 м. Золото выиграла россиянка Мария Ласицкене с результатом 1,99 м.

Украинка Ярослава Магучих заняла 6-е место с результатом 1,89 м. Ирина Геращенко — 10-я, с результатом 1,85 м.

Для Юлии Левченко это третье подряд серебро в финалах Бриллиантовой лиги с 2017 года.

Украинка Ярослава Магучих заняла шестое место, Ирина Геращенко – 10-е.

Талант Динамо в топ-5 самых дорогих игроков ЛЕ

1. Мария Ласицкене – 1.99

2. Юлия Левченко (Украина) – 1.97

3. Тиам Нафиссату (Бельгия) – 1.95

6. Ярослава Магучих (Украина) – 1.89

10. Ирина Геращенко (Украина) – 1.85

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Легкая атлетика, Бриллиантовая лига, Юлия Левченко.
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