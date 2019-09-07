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"Готовлюсь к войне": слова Нурмагомедова перед боем с Порье

"Готовлюсь к войне": слова Нурмагомедова перед боем с Порье
07:48 Сегодня Телеграф sport.ua

Новости спорта:Хабиб Нурмагомедов готов к разным вариантам борьбы с Порье.

Чемпион UFC в легкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов рассказал о подготовке и тактике на предстоящий бой с Джастином Порье.

"Это была лучшая весогонка в моей карьере. Я очень хорошо согнал. Весогонка никогда не бывает легкой и было тяжело, но это была лучшая весогонка в карьере.

Дастин крепкий боец с богатым опытом. В прошлом поединке он показал, что способен драться все пять раундов. Не знаю, как он будет себя чувствовать после моего давления. Я сосредоточен на пятираундовом поединке. Не могу думать о досрочной победе, например, во втором раунде. Готовлюсь в войне на пять раундов.

У нас был один план всегда всю карьеру. Ничего не меняется. Будем валить и бить. Здесь ничего нового нет. Я готов драться и в стойке. Я всю жизнь прогрессирую, всю жизнь работаю. Я с любым могу встать в стойке и подраться в стойке. Я это доказывал не раз", - заявил Хабиб.

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Бой Хабиб Нурмагомедов — Дастин Порье на турнире в рамках турнира UFC 242, состоится 7 сентября в Абу-Даби (ОАЭ) на площадке The Arena.

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MMA, UFC, Хабиб Нурмагомедов, Джастин Порье.
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