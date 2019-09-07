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"Ожидаю двойной нокаут": Фергюсон - о бое Нурмагомедова и Порье

"Ожидаю двойной нокаут": Фергюсон - о бое Нурмагомедова и Порье
10:43 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Twitter

Новости спорта:Тони Фергюсон поделился ожиданиями от предстоящего боя.

Бывший временный чемпион UFC Тони Фергюсон поделился ожиданиями от предстоящего боя чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова и временного чемпиона Дастина Порье.

«Желаю отличного боя Дастину Порье и Хабибу Нурмагомедову на турнире UFC 242. Ребята, наслаждайтесь битвой и оставьте немного для меня. Я ожидаю двойного нокаута, как и всегда. Не разочаруйте. Один из вас будет следующим. Пришло время почувствовать настоящую чемпионскую мощь!», — написал Тони Фергюсон в своём «твиттере».

Ранее сообщалось, что Фергюсон в следующем поединке встретится с победителем поединка Хабиба и Порье.

Нурмагомедов - Порье: где и когда смотреть бой UFC

Поединок Нурмагомедов — Порье пройдёт 7 сентября на турнире UFC 242 в Абу-Даби. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию боя Хабиб vs Порье.

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MMA, Новости ММА, Тони Фергюсон, Дастин Порье.
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