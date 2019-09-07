Ураган уничтожил Продэксим в поединке за Суперкубок Украины (Видео)

Новости спорта:В Черкассах определился обладатель Суперкубка Украины по футзалу.

В Черкассах состоялся поединок за Суперкубок Украины по футзалу, в котором встречались победитель чемпионата Продэксим и обладатель Кубка Ураган.

Суперкубок Украины по футзалу

Продэксим (Херсон) - Ураган (Ивано-Франковск) 0:7

Голы: Лебидь, 12, 20, 30, Когут, 21, Мануйленко, 27, Абакшин, 29, Фаренюк, 37

Уверенную победу праздновал Ураган, который забил сопернику 7 безответных голов.

Героем матча можно считать нападающего Урагана Лебедя, который отметился в воротах херсонской клуба трижды.

Напомним, сегодня национальная сборная Украины сыграет поединок отбора на Евро-2020 против сборной Литвы. Матч пройдет в Вильнюсе. Начало игры в 19:00.