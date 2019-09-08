Нурмагомедов победил Порье

Новости спорта:Хабиб удушающим приемом победил Дастина Порье.

Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов успешно провел вторую защиту титула чемпиона UFC в легком весе, победив американца Дастина Порье.

30-летний дагестанец доминировал в бою с соперником на протяжении всего боя и в третьем раунде взял Порье в решающий захват, вынудив американца сдастся.

Порье лишь во втором раунде на некоторое время перехватил инициативу, нанеся россиянину несколько ударов кулаками, но все же Хабиб в каждом из раундов находил возможность уходить в партер, а его соперник завершил бой уже с рассечением.

В своем последнем бою Нурмагомедов также удушающим справился с Конором Макгрегором, после чего состоялась драка после боя и последующая дисквалификация россиянина.

Порье не проигрывал 5 боев кряду, до этого победив Макса Холлоуэя, но сегодня серия американца прервалась.