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Тренер Головкина сказал, что ему нужно улучшить для победы над Деревянченко

Тренер Головкина сказал, что ему нужно улучшить для победы над Деревянченко
03:59 Сегодня Телеграф

Новости спорта:Тренер Головкина считает, что ему нужно разработать комбинации.

Тренер экс-чемпиона мира в среднем весе Геннадия Головкина Джонатан Бэнкс рассказал, какие изменения произошли в тренировках Головкина в преддверии его поединка за титул чемпиона мира по версии IBF против украинца Сергея Деревянченко.

"Развитие – это самое важное. Моя задача в работе с Головкиным заключается в том, чтобы не только улучшить его как бойца, но и увеличить количество его ударов.

Необходимо, чтобы Геннадий работал комбинациями, а не искал возможности для единственного удара.

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Он – силовой боксер, но для меня главное – как он использует силу. Можно заряжаться на один удар, а можно работать комбинациями.

Не следует рассчитывать на разовый удар. Надо полагаться на комбинации. Именно это Головкин делал в бою с Роллсом. Он включил руки, и Роллс оказался под ударами, которых он никогда не видел.

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Чем больше он работает, тем лучше выглядит. Этим мы и будем заниматься перед боем с Деревянченко», – сказал Бэнкс.

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Геннадий Головкин, Новости бокса, Джонатан Бэнкс, Сергей Деревянченко.
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