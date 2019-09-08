Тренер Головкина сказал, что ему нужно улучшить для победы над Деревянченко

Новости спорта:Тренер Головкина считает, что ему нужно разработать комбинации.

Тренер экс-чемпиона мира в среднем весе Геннадия Головкина Джонатан Бэнкс рассказал, какие изменения произошли в тренировках Головкина в преддверии его поединка за титул чемпиона мира по версии IBF против украинца Сергея Деревянченко.

"Развитие – это самое важное. Моя задача в работе с Головкиным заключается в том, чтобы не только улучшить его как бойца, но и увеличить количество его ударов.

Необходимо, чтобы Геннадий работал комбинациями, а не искал возможности для единственного удара.

Он – силовой боксер, но для меня главное – как он использует силу. Можно заряжаться на один удар, а можно работать комбинациями.

Не следует рассчитывать на разовый удар. Надо полагаться на комбинации. Именно это Головкин делал в бою с Роллсом. Он включил руки, и Роллс оказался под ударами, которых он никогда не видел.

Чем больше он работает, тем лучше выглядит. Этим мы и будем заниматься перед боем с Деревянченко», – сказал Бэнкс.

Бой Головкин – Деревянченко состоится 5 октября