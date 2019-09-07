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Челси хочет продлить контракт с игроком сборной Италии

Челси хочет продлить контракт с игроком сборной Италии
13:56 Сегодня Телеграф ua-football.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Чесли хочет продлить Эмерсона на 5 лет несмотря на то, что его нынешний контракт рассчитан аж до 2022 года.

Лондонский Челси начал переговоры по новому контракту с защитником команды Эмерсоном.

По информации Gazzetta dello Sport, "синие" готовы предложить фулбеку сборной Италии новую 5-летнюю сделку. Его нынешнее соглашение рассчитано до 2022 года.

При этом зарплата Эмерсона поднимется с отметки 3,9 млн евро за сезон до 5 млн евро плюс бонусы.

После прихода Фрэнки Лэмпарда на тренерский мостик синих Палмери сыграл от звонка до звонка во всех 5 матчах Челси в новом сезоне, плотно усадив на лавку запасных стагнирующего Маркоса Алонсо.

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Эмерсон присоединился к Челси из Ромы в январе 2018 года за 20 миллионов евро.

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ФК Рома, ФК Челси, АПЛ, Emerson, Новости футбола.
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