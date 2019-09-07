Челси хочет продлить контракт с игроком сборной Италии

Лондонский Челси начал переговоры по новому контракту с защитником команды Эмерсоном.
По информации Gazzetta dello Sport, "синие" готовы предложить фулбеку сборной Италии новую 5-летнюю сделку. Его нынешнее соглашение рассчитано до 2022 года.
При этом зарплата Эмерсона поднимется с отметки 3,9 млн евро за сезон до 5 млн евро плюс бонусы.
После прихода Фрэнки Лэмпарда на тренерский мостик синих Палмери сыграл от звонка до звонка во всех 5 матчах Челси в новом сезоне, плотно усадив на лавку запасных стагнирующего Маркоса Алонсо.
Эмерсон присоединился к Челси из Ромы в январе 2018 года за 20 миллионов евро.