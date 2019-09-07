Легендарный Пуйоль может вернуться в Барселону

Новости спорта:Бывший капитан Барселоны может получить административную должность в Барселоне.

Бывший капитан Барселоны Карлес Пуйоль может получить в клубе должность спортивного директора, передает Marca со ссылкой на слова президента каталонцев Хосепа Бартомеу.

По словам функционера, с легендой блаугранас сейчас ведутся соответствующие переговоры.

"Мы обсуждаем возможность его возвращения в клуб. Надеемся, сможем договориться, потому что Карлес знает много о футболе и его организации. Я бы хотел, чтобы Пуйоль вернулся в Барселону. Я хочу заполнить позицию спортивного директора, хотя в этом нет срочной необходимости", — рассказал Бартомеу в комментарии Barca TV.

О том, что Пуйоль имеет шансы получить вакантную должность, стало известно в начале августа. Пост спортивного директора в клубе остается вакантным после ухода Пепа Сегуры.

Испанец отыграл за первую команду Барселоны 15 сезонов и принял участие в 593 матчах сине-гранатовых.